Lukaku va in all-in: 40 giorni per riprendersi l’Inter. E domani contro la Juve…

Il centravanti dell'Inter sembra essere finalmente in condizione e vuole giocare anche per dimostrare di voler restare la prossima stagione

Dopo la doppietta siglata all'Empoli, Romelu Lukaku non si vuole fermare. In ballo c'è la sua permanenza all'Inter, per questo Romelu vuole giocare e continuare a segnare, sperando che possa bastare per convincere la dirigenza nerazzurra a trattenerlo a Milano.

"La Champions, la Coppa Italia e pure il quarto posto in campionato: tutto in ballo in soli 40 giorni. E allora Lukaku vuole andare in all-in, per regalare il massimo possibile all’Inter e per regalare a sé stesso la conferma in nerazzurro. Chiaro che, per quanto dimostrato finora, è difficile immaginare che in viale Liberazione vogliano rischiare ancora, investendo un’altra ventina di milioni tra costo del prestito e ingaggio. Davanti ad un finale travolgente, però, lo scenario potrebbe cambiare. Ed è ciò che ha in mente Big Rom", riporta il Corriere dello Sport.

"Se qualcosa è cambiato nei piani di Inzaghi lo capiremo già domani, nella sfida con la Juventus. A logica, dovrebbe toccare appunto al Toro e a Dzeko, rimasto per tutti i 90’ in panchina, al Castellani. Il bosniaco, probabilmente, è l’attaccante nerazzurro in maggiore difficoltà in questo momento. Anche per questo motivo, però, non può essere accantonato. Al contrario, deve essere sostenuto affinché ritrovi una buona condizione. La sensazione è che, contro la squadra bianconera, Dzeko partirà dall’inizio. E, nel caso, allora, Lukaku contenderà il posto al suo amico Lautaro. Attenzione, però, perché dopo l’1-1 dell’andata, forse è il caso di ragionare nell’ottica di eventuali supplementari e, magari, anche rigori. E avere Big Rom pronto a calciare del dischetto, con il suo 19 su 19 in maglia nerazzurra, è un’opzione che non si può trascurare", aggiunge il quotidiano.