E’ ancora Inter-Juve, il nome fa sognare. Marotta si sente avanti: il cash arriva da un dispiacere

E’ sempre Inter-Juventus, dentro e fuori dal campo. In estate si prospetta l’ennesimo duello di mercato tra le due squadre, stavolta per il gioiellino Sandro Tonali. I bianconeri non mollano e tentano lo sgarbo in stile Kulusevski, ma, spiega La Gazzetta dello Sport, Marotta prepara l’offerta per il Brescia: “L’a.d. Beppe Marotta ha da tempo collaudato la formula del prestito con obbligo di riscatto e guarda caso la sta riproponendo anche per questo affare. Per invogliare il presidente bresciano il manager dell’Inter propone un prestito con obbligo di riscatto in una sola stagione. Ma il prezzo è sempre lo stesso, 35 milioni di euro. Anche lui propone dei bonus ed è disposto a dialogare per alcuni talenti delle giovanili nerazzurre. Ma anche in questo caso Cellino fa spallucce. Per ora”.

E’ quindi un vero e proprio testa a testa tra i due club. Ma chi al momento sembrerebbe in vantaggio? Lo spiega così la Rosea, che mette avanti l’Inter visto l’affare avanzato col Barcellona per Lautaro Martinez: “In questa fase di equilibrio si sprecano le anticipazioni, a volte arrischiate. A sentire l’eco delle trattative di Inter e Juve con il Barcellona si deduce che siano più avanzati i lavori per il trasferimento di Lautaro Martinez in Catalunya, piuttosto che i bianconeri definiscano lo scambio Pjanic-Arthur con gli uomini di Bartomeu. Se così fosse, in effetti, gli interisti avrebbero le risorse per accelerare su Tonali. E ciò giustifica un certo ottimismo in casa nerazzurra, ma è presto per considerare chiusa la partita”.