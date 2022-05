Pedullà – Mkhitaryan vicino. Bernardeschi-Inter, la verità. C’è l’idea: affiancare a Gosens…

Sono ore calde per il mercato dell'Inter, anche in entrata. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, i nerazzurri sono al lavoro

Sono ore calde per il mercato dell'Inter, anche in entrata. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, i nerazzurri sono al lavoro per portare a Milano Henrikh Mkhitaryan, in scadenza di contratto con la Roma. Ma si parla anche di un rinforzo sulla fascia sinistra da affiancare a Gosens dopo la partenza di Perisic: