L’Inter non svende: “Hakimi, ma non solo. Dal mercato arriva un’altra conferma”

La difficile situazione societaria impone all'Inter ragionamenti soprattutto sul fronte uscite, in questo inizio di mercato

La difficile situazione societaria impone all'Inter ragionamenti soprattutto sul fronte uscite, in questo inizio di mercato. Non per questo, però, il club nerazzurro accetterà di svendere i suoi calciatori, che siano indispensabili per il progetto tecnico oppure no. Lo conferma la vicenda Hakimi, conteso tra PSG e Chelsea, ma non solo. Su Joao Mario, per esempio, continua il braccio di ferro con lo Sporting. E l'Inter non sembra aver intenzione di cedere: