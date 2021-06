Sky – Inter, continuano i contatti per Alonso. È lui il preferito nella trattativa Hakimi

L'Inter ha scelto la contropartita da parte del Chelsea per l'esterno marocchino, piace anche Zappacosta

Continuano le trattative per Hakimi , con la battaglia tra Chelsea e Psg. L'Inter ha bisogno di cedere uno dei suoi pezzi pregiati per sistemare i conti. I Blues sembrano in vantaggio visto che hanno qualche pedina gradita all'Inter, soprattutto sulle corsie laterali.

Secondo Sky Sport "Continuano i contatti per Marcos Alonso: può essere lui la contropartita giusta da inserire nella trattativa che porterebbe al Chelsea Achraf Hakimi. Gli inglesi continuano a monitorare il marocchino (così come il PSG) e lo spagnolo ex Fiorentina in questo momento piace più di altri profili – ad esempio Emerson e Christensen. Un altro giocatore a cui stanno pensando i nerazzurri, poi, è quello di Davide Zappacosta, ultima stagione al Genoa".