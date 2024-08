Yarek Gasiorowski era uno dei braccetti accostati all'Inter ma lo spagnolo ha appena rinnovato col Valencia e la clausola rescissoria che prima era di 20 mln ora ammonta a 45. Lo hanno scritto in Spagna, il quotidiano Marca, come vi abbiamo raccontato ieri, sottolineando che in questo modo la società proprietaria del suo cartellino ha scongiurato proprio che venisse pagata la clausola di rescissione.