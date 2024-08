Il mercato estivo dell'Inter si è chiuso... in inverno: tra gennaio e febbraio la dirigenza nerazzurra ha portato a Milano l'esterno canadese Buchanan e trovato l'accordo con Taremi e Zielinski, arrivati poi a giugno a parametro zero. L'unico movimento veramente estivo è stato l'ingaggio di Josep Martinez dal Genoa, e l'attenzione ora è spostata su due obiettivi: una quinta punta e un difensore.

Tuttosport fa il punto della situazinoe: "Marotta, Ausilio e Baccin hanno garantito a Inzaghi un'Inter che ha davvero due titolari per ruolo puntando ancora una volta sulla solidità e sulle certezze che dà il mercato dei parametri zero. Strategia rivelatasi vincente che però andrà corretta in futuro come dimostra il niet di Oaktree all'acquisto di un altro svincolato, ovvero Hermoso, per puntellare la difesa dopo l'infortunio di Buchanan (che rientrerà a fine ottobre): il fondo americano è disposto a investire su giocatori che possano essere rivenduti e intende abbassare l'età media della rosa (oggi abbastanza alta). Gli effetti di questo cambio di indirizzo si vedranno soltanto in futuro, mentre l'attualità porta alla bonaccia di questi giorni.