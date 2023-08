Independent – Inter, anche il West Ham su Balogun: vuole i nerazzurri, la situazione

In ogni caso è aperto anche alle altre due possibilità, anche se preferirebbe a quel punto restare in Premier League.

Ma l’ottimo rendimento in Ligue 1 con il Reims nella passata stagione, con 21 gol realizzati, spinge Balogun a tenere in considerazione il ritorno in Francia.

Per l’Independent al momento - nonostante la volontà del calciatore - l’Inter non può accontentare economicamente l’Arsenal e avvicinarsi alla cifra richiesta per il cartellino di Balogun.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.