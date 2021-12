Inter, ‘il nuovo Barella’ per presente e futuro del centrocampo: club al lavoro

L’Inter guarda al presente, ma anche al futuro. I dirigenti sono costantemente al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi

Per il centrocampo osservano un profilo in particolare. È quello di Davide Frattesi, mezzala classe 1999 del Sassuolo che si sta mettendo in mostra in questa stagione. Per i nerazzurri è già un profilo ideale 'alla Barella', ma il club neroverde è bottega cara e soprattutto non ha intenzione di cedere i propri gioielli a gennaio. L'Inter lavora ai fianchi del Sassuolo, più per l'estate: Frattesi è uno dei nomi giusti per rinforzare ulteriormente il centrocampo.