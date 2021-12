Inter, da Pinamonti a Lazaro e Agoumé: tutto sui giocatori in prestito

Tutto ciò che c'è da sapere sui giocatori in prestito dall'Inter in questa stagione 2021/22. Da Zinho Vanheusden e Andrea Pinamonti a Sebastiano Esposito e Valentino Lazaro, passando per Samuele Mulattieri e Lucien Agoumé: ecco come stanno andando le stagioni dei principali giocatori di proprietà nerazzurra.