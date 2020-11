CM – Difesa Inter, sguardo al futuro. “Nerazzurri sul nuovo De Ligt, costa 30 milioni ma…”

L’Inter, da sempre, ha un occhio di riguardo per i giovani talenti italiani ma non solo. Giocatori che, dopo la fisiologica maturazione, sono diventati fondamentali per lo scacchiere tattico dei vari allenatori, con i casi di Barella, Bastoni e Lautaro Martinez (giusto per citarne tre) che hanno impiegato poco tempo per mettere la propria griffe sull’anima della squadra.

Marotta e Ausilio continuano a cercare talenti che possano alzare il tasso di qualità del team e uno degli ultimi nomi saliti alla ribalta è quello di Perr Schuurs, difensore centrale classe 1999 in forza all’Ajax e già paragonato allo juventino De Ligt. Come sottolinea calciomercato.com, “L’Inter rinnoverà il reparto difensivo e ha messo il suo nome in cima alla lista, ma la concorrenza è forte”, visto che anche Milan e Liverpool sono in corsa per il centrale olandese.

Per l’Ajax, al momento, Schuurs non è in vendita ma il 2021 sarà decisivo, visto che il contratto attuale scade nel 2022: l’attuale valutazione di 30 milioni è importante ma proprio la non facile situazione contrattuale, in tempi di Covid-19, potrebbe portare ad un abbassamento del prezzo del cartellino da parte dell’Ajax.