Il nuovo Skriniar vede Inter: “Un fuoriclasse”. Cifre top. Nell’affare anche due cartellini

Marash Kumbulla potrebbe essere considerato virtualmente un nuovo giocatore dell’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il giovane difensore albanese dell’Hellas Verona dovrebbe vestire nerazzurro nella prossima stagione, dopo il no al Napoli. Un affare da 30 milioni, che comprenderà anche i nomi di Dimarco e Salcedo. In Viale della Liberazione Kumbulla è considerato un potenziale fuoriclasse. Un’investitura non da poco per il prossimo rinforzo nerazzurro:

30 MILIONI E DUE CONTROPARTITE – “L’Inter ha in mano Marash Kumbulla: il difensore ha declinato l’offerta del Napoli perché vuole vestire nerazzurro. Operazione da 30 milioni però Marotta e Ausilio avevano già impostato l’affare in coda al mercato grazie al prestito di Dimarco che in estate potrebbe entrare nella trattativa come contropartita insieme a Salcedo.

COLPO ALLA SKRINIAR – “Affare che ricorda quello del 2017 con la Sampdoria per Skriniar, preso per 5 milioni più il cartellino di Caprari (valutato 15) e 7 milioni di bonus. L’Inter ha individuato in Kumbulla un potenziale fuoriclasse ed è disposta a fare un sacrificio”.

(Fonte: Tuttosport)