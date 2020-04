L’Inter raddoppia. Kumbulla è solo l’inizio: “Non è fatto escluso che arrivi…”

L’arrivo, più che probabile, di Marash Kumbulla dal Verona potrebbe essere solo il primo dei rinforzi previsti per la difesa dell’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’acquisto del giovane difensore di origini albanesi non escluderebbe affatto quello di Vertonghen:

“Lo scatto secco su Kumbulla non chiude comunque le porte all’arrivo di Jan Vertonghen che, essendo un parametro zero, per un’Inter che punta a vincere subito, è un’opportunità. Il che rappresenta un fattore importante in un reparto dove l’unico centrale di piede sinistro è Alessandro Bastoni. L’idea di Marotta è quello di affiancare al ragazzo un centrale di grande esperienza. Da battere c’è pure la concorrenza della Roma, disposta a offrire un triennale al belga“.

(Fonte: Tuttosport)