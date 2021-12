CM – Inter, il grande obiettivo di mercato del 2022 ha un nome e un cognome

La dirigenza dell'Inter si muove per rinforzare ulteriormente la rosa di Simone Inzaghi: ecco il primo obiettivo

Il primo obiettivo di mercato di casa Inter per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi ha un nome e un cognome. Lo svela Calciomercato.com: “E' Gianluca Scamacca il grande obiettivo del 2022 dell'Inter. Un interesse reale, che risale dai tempi dell'avventura in prestito al Genoa, che potrebbe diventare una trattativa vera e proprio a fine stagione. La posizione del Sassuolo è chiara, a gennaio non è in vendita (l'unico attaccante in uscita è Boga), a giugno invece può partire, a patto che arrivi l'offerta giusta”, si legge. Per giugno, l’Inter ha già le idee chiare.