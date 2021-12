Inter, valutazioni su un possibile innesto a zero: “E’ figlioccio di Inzaghi”

L'Inter valuta un possibile innesto a parametro zero per la prossima estate: ma solo come alternativa ai titolari

Continua il lavoro della dirigenza dell'Inter per garantire a Simone Inzaghi i rinforzi adeguati per il futuro. E sul taccuino di Marotta e Ausilio c'è un nome a parametro zero per la difesa, quello di Luiz Felipe, che il tecnico conosce molto bene. Spiega Alfredo Pedullà: "Figlioccio di Simone Inzaghi, ha ancora un discorso in piedi con la Lazio dove è considerato un titolare fisso. Per l’Inter sarebbe una buona alternativa, ma non al livello dei tre attuali centrali titolati. Traduzione: se ipoteticamente uscisse uno di quei tre, in linea di massima il sostituto non sarebbe Luiz Felipe. Nel caso in cui accettasse un ruolo diverso, magari primo cambio dei centrali, sarebbe già una cosa diversa. Sempre se, nel frattempo, non rinnoverà con la Lazio".