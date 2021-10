CM – Inter, un obiettivo concreto di mercato per gennaio: il nome

I dirigenti dell'Inter sono al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi in vista della seconda parte di stagione

Inter al lavoro in vista del mercato invernale. C’è un nome su tutti in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi e in particolare per l’attacco, come svelato da Calciomercato.com: “L’Inter non molla la presa su Giacomo Raspadori. L’attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana è un obiettivo concreto dei nerazzurri per il mercato di gennaio”, si legge.