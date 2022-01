GdS – Inter, occhio al nome nuovo: “Occasione last minute dall’Empoli”

Spunta un nome nuovo per il mercato dell'Inter: i dirigenti nerazzurri ci pensano come occasione last minute

Alessandro Cosattini

Spunta un nome nuovo per il mercato dell'Inter. I dirigenti nerazzurri ci pensano come occasione last minute, lo svela La Gazzetta dello Sport: "Per l’eventuale occasione “lastminute”, conviene sempre tenere d’occhio Fabiano Parisi (Empoli), elemento che lo staff nerazzurra considera di grande prospettiva, ma a cui difficilmente si potrebbe chiedere di vestire subito i panni del Perisic", si legge.