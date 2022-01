Inter, all-in a sinistra: “Priorità di Inzaghi, ecco i due nomi e le cifre”

La dirigenza dell'Inter è al lavoro per rinforzare la rosa di Inzaghi e in particolare per la corsia mancina

Alessandro Cosattini

Una priorità su tutte in casa Inter. Simone Inzaghi e il suo staff aspettano un rinforzo a sinistra, dove c’è Ivan Perisic in scadenza di contratto. Due nomi su tutti per il ruolo in vista dell’estate, come svelato da La Gazzetta dello Sport, che entra nei dettagli della situazione.

“In cima alla lista dei desideri, considerate anche le relative situazioni contrattuali, ci sono sempre Kostic e Bensebaini (entrambi in scadenza a giugno 2023), ma convincere i rispettivi club ad accettare una cessione in prestito è impresa ardua. Per entrambi i giocatori, valutati tra 10 e 15 milioni, se ne riparlerà probabilmente fra qualche mese, ma Marotta e Ausilio proveranno comunque a fare un ultimo tentativo. L’obbligo di riscatto, magari con l’aggiunta di qualche bonus facilmente raggiungibile, potrebbe sbloccare la situazione da un giorno all’altro. Tra i due, il preferito (ma anche il più costoso) è Bensebaini, non fosse altro per ragioni di età (26 contro i 29 del serbo)”, si legge.