SM – Skriniar via? Si apre un’occasione: “Finito fuori rosa, può arrivare all’Inter per 10mln”

Non risulta (ancora) alcun rilancio del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar. Ciò non significa, però, che in futuro questo rilancio arriverà. Anche perché dalla Francia si dicono convinti di arrivare al giocatore prima della fine del mercato. Qualora davvero arrivasse l'offerta giusta e Skriniar partisse direzione Parigi, l'Inter a quel punto andrebbe su un altro profilo per la difesa.

In questo senso, il nome di Manuel Akanji potrebbe rappresentare un'ottima occasione di mercato. Lo svizzero, in scadenza di contratto 2023, ha già comunicato al Borussia Dortmund l'intenzione di non rinnovare con il club, tanto da finire ai margini della rosa giallonera (non impiegato nemmeno nelle amichevoli). Ecco perché l'Inter, sfruttando questa situazione, potrebbe strappare il sì di Akanji a prezzo di saldo: valutato circa 20 milioni di euro, lo svizzero potrebbe liberarsi anche per circa la metà.

(Fonte: Sport Mediaset)