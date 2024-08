Il canale satellitare ha parlato di quanto ha detto il tecnico sulla necessità di un giocatore in difesa che sostituisca Buchanan

Di quest'oggi le parole di Inzaghisul mercato dell'Inter e sulla ricerca di un difensore. «Fino a fine mese sarà aperto, abbiamo una mancanza in difesa visto l'infortunio di Buchahan: stiamo parlando con la società, ho dirigenti forti alle spalle. I nuovi proprietari li ho conosciuti, hanno grande ambizione come noi: il presidente Marotta, Ausilio, Baccin, Zanetti e Ferri sono ogni giorno qui per parlare e vedere se da qui a fine mercato riusciremo a mettere qualcosa dentro», ha detto il mister riferendosi proprio alle priorità del mercato interista.