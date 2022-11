Calciomercato: Inter, se parte Gosens c’è un ’96 nel mirino di Marotta

Robin Gosens vuole prendersi un ruolo importante, da protagonista, nell'Inter . Al momento parte dalla panchina e lascia spesso il posto da titolare a Dimarco che sta ripagando al meglio la fiducia di mister Inzaghi . Il tedesco non è stato neanche convocato in Nazionale per i Mondiali e il suo futuro a Milano sembra in bilico. Da tempo si parla di un interesse che arriva dalla Bundesliga .

Calciomercato.com parla di un giocatore che Marotta e Ausilio avrebbero individuato per sostituirlo in caso di partenza. "Tra i profili che piacciono di più alla dirigenza nerazzurra c'è quello di Alfonso Pedraza, classe '96 del Villarreal. L'Inter lo segue da tempo, e già negli ultimi giorni del mercato estivo ha avuto qualche contatti con l'agente del ragazzo. In quel momento non c'erano i margini per chiudere l'affare in così poco tempo, ma tra il Villarreal e Pedraza c'è un patto per il quale se dovesse arrivare un'offerta da una big verrà valutata", si legge sul sito. Il calciatore piacerebbe pure alla Juve che nella scorsa estate aveva chiuso l'affare Yildiz che in comune con Pedraza ha l'agente.