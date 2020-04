Real sul gioiello Inter. Già mesi fa offerta clamorosa: “Nell’affare c’era il cartellino di…”

Il Real Madrid torna a bussare alla porta dell‘Inter. La pandemia da coronavirus ha notevolmente abbassato le valutazioni dei calciatori, e così anche le Merengues sono tornate a sognare i gioielli nerazzurri. Se per Lautaro Martinez il Barcellona sembra essere ormai l’unico club in corsa, nel mirino del club spagnolo c’è quel Milan Skriniar di cui tante volte si è parlato in ottica Real. Già nei mesi scorsi, infatti, i Blancos avevano presentato un’offerta ai nerazzurri, prontamente rifiutata in Viale della Liberazione. Anche perché, solo qualche mese fa, l’Inter valutava Skriniar intorno ai 100 milioni di euro.

Una cifra ora scesa non poco a causa proprio dell’emergenza coronavirus. Secondo quanto riportato in Spagna, infatti, il valore di Skriniar ora si aggirerebbe sui 48 milioni di euro. Più che dimezzato, dunque. E il Real Madrid, alla ricerca di un rinforzo nella zona centrale della difesa, torna alla carica per Skriniar, nella lista dei Blancos con Upamecano.

(Fonte: fichajes.com)