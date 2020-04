Fonte Barça: “Neymar impossibile, vogliamo Lautaro. Dall’Inter arrivato un sì fondamentale”

Il Barcellona esce allo scoperto per Lautaro Martinez. Nelle scorse ore vi abbiamo riportato come la trattativa tra il club blaugrana e l’Inter sia concretamente iniziata. Si ragiona sulla valutazione complessiva di un affare che potrebbe includere anche delle contropartite tecniche, per una valutazione equivalente o poco superiore alla clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Ed è proprio il sì nerazzurro alla possibilità di includere giocatori nella trattativa che avrebbe giocato un ruolo importante nella scelta del Barcellona. Trovatosi a dover decidere se affondare il colpo su Neymar o Lautaro (impossibile, per costi, portare a termine entrambe le trattative in tempo di coronavirus), infatti, il Barça avrebbe ormai scelto di puntare tutto sull’attaccante dell’Inter.

A confidarlo una fonte interna al club blaugrana alla testata L’Esportiu de Catalunya, che ha dichiarato: “Ovviamente vorremmo acquistare Neymar, ma dobbiamo essere realistici e dire che è praticamente impossibile che possa tornare quest’estate. Scommetterei di più sulla firma di Lautaro che sul ritorno di Neymar. Il ritorno di Neymar sembra un’utopia. Se dobbiamo ridurre significativamente l’impatto salariale della prima squadra, come vuoi che arrivi Neymar, un giocatore che guadagna più di 30 milioni euro netti a stagione? Impossibile“.

La stessa fonte ha aggiunta alla fonte che, nonostante i costi dell’operazione Lautaro Martinez (causa clausola di 111 milioni di euro) non siano poi così agevoli, l’acquisto dell’argentino è molto più probabile soprattutto perché dall’Inter è arrivato un sì fondamentale, quello a ragionare sulle contropartite tecniche: “In Italia sono più abituati alla cultura dello scambio calcistico“, le parole della fonte consultata da L’Esportiu de Catalunya. I nomi sono ormai noti: Rakitic, Vidal e Arthur.

