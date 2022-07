Inter, offerto lo svincolato Zagadou: ma attenzione ad altri due difensori in scadenza

La strategia dell'Inter è chiara: Bremer a qualunque costo. La trattativa per il difensore del Torino è slegata dall'eventuale cessione di Milan Skriniar. L'idea del club nerazzurro è chiara: se uno tra lo slovacco e De Vrij dovesse salutare, si muoverà per il secondo rinforzo in difesa "con il richiestissimo Milenkovic (lo vogliono Juventus e Napoli), in scadenza nel 2023 con la Fiorentina, in cima al gradimento del ds Ausilio. Altri canditati? E’ stato offerto lo svincolato Zagadou, ma attenzione ad altri difensori in scadenza nel 2023 come Akanji (Borussia Dortmund) e Soyuncu (Leicester)", sottolinea Tuttosport.