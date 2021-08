Inter-Onana, l’agente conferma: all’Ajax fino a gennaio. “Ha posto l’asticella…”

Il portiere accostato al club nerazzurro per il post Handanovic è stato corteggiato da diversi club ma al momento resta in Olanda

Secondo fonti italiane l'Inter avrebbe messo gli occhi su Onana per il post Handanovic. Il portiere ha un contratto in scadenza e potrebbe arrivare all'Inter nella prossima stagione. In Olanda oggi parlano di lui. Sottolineano che il calciatore non lascerà l'Ajax in questa sessione di mercato, almeno fino a gennaio resterà con il suo attuale club.