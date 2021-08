Inter, si ragiona sul post Handanovic: Onana in pole, due le alternative

Samir Handanovic è in scadenza di contratto e, anche per questo, l'Inter inizia a ragionare su chi sarà a sostituirlo

La vittoria contro il Verona, arrivata grazie alla doppietta di Correa, è arrivata in maniera sofferta solo nel finale per via di un errore di Handanovic in disimpegno: lo sloveno, sbagliando un passaggio per Brozovic, ha dato il là al vantaggio felsineo di Ilic. "C’è una statistica che più di tutte inquadra bene il momento di Samir Handanovic con l’Inter: il portiere sloveno è il giocatore di Serie A che, a partire dallo scorso campionato, ha commesso più errori che hanno portato al gol avversario. Sono quattro, non sempre determinanti sul risultato, ma che comunque pesano sulla tenuta difensiva nerazzurra e soprattutto sul morale del capitano. Samir è un tipo di poche parole, ma all’interno dello spogliatoio interista il suo carisma ha un peso assolutamente rilevante e anche per questo il club due anni e mezzo fa decise di degradare il capriccioso Icardi per affidare la fascia ad Handanovic. Ma da allora il rendimento del portiere sloveno non è più stato impeccabile come prima", il commento de La Gazzetta dello Sport che poi fa anche il nome di André Onana.