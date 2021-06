Sky – Inter, Onana opportunità per il dopo Handanovic? Ecco la situazione

Il nome del portiere camerunense è sulla lista della dirigenza nerazzurra

Andre Onana potrebbe rappresentare un'occasione per l'Inter. Il portiere dell'Ajax piace alla dirigenza nerazzurra, che al momento riflette però in attesa di capire se affondare il colpo. Questo l'aggiornamento proposto da Luca Marchetti in collegamento col TG di Sky Sport: "L'Inter si è informata col procuratore, tra l'altro lo stesso di Bellerin, sulle condizioni del contratto in scadenza giugno 2022. Potrebbe prendere il posto di Handanovic, anche lui in scadenza l'anno prossimo. Il post Handanovic potrebbe iniziare proprio con lui. E' un'opportunità, qualora l'Inter dovesse confermare l'interesse potrebbe iniziare la trattativa con l'Ajax. Al momento non sono stati mossi passi ufficiali".