Saranno molto importanti le prossime ore per André Onana. L’Inter è in attesa di un’eventuale offerta del Manchester United e intanto si guarda attorno sul mercato dei portieri. Ecco le ultimissime da Gianluca Di Marzio in onda a Sky Sport.

”Venerdì sarà una giornata importante per capire se lo United farà un'offerta per Onana. In caso di cessione, l'Inter dovrà decidere se prendere uno o due portieri. Se dovessero essere due, possibilità Audero come confermato dall'agente. Il terzo Esposito, Pio, rinnoverà fino al 2027 e può andare allo Spezia in prestito. Potrebbe infine tornare Bonazzoli per fare il quarto attaccante", le parole del giornalista.