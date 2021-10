Mercato, Inter su Onuachu. Marca: “Ma il giocatore preferisce l’Atletico”

Il giocatore del Genk è l'ultimo nome inserito sulla lista della spesa dell'Inter per il ruolo di vice Dzeko

Paul Onuachu è l'ultimo nome inserito sulla lista della spesa dell'Inter per il ruolo di vice Dzeko. Il gigante del Genk, alto 201 centimetri, ha una incredibile media gol, in questa stagione 9 reti in altrettante partite in Belgio e 11 gol in 14 in tutte le competizioni.