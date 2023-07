FCIN1908 / Inter, dialoghi avanzati per Oristanio al Cagliari: i dettagli

Gaetano Oristanio è pronto al grande salto nel calcio italiano. Il giovane talento di proprietà dell’Inter, reduce dall’esperienza biennale al Volendam in Olanda, avrà modo di esordire in Serie A. Lo ha confermato in serata il suo procuratore, uscito dalla sede dell’Inter, senza però pronunciare il nome della prossima squadra.