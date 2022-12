L’Inter si muove per Ounahi, l’Angers ora apre all’addio: fissato il prezzo

L’Inter si muove per Azzedine Ounahi. Gli scout nerazzurri in Qatar sono rimasti impressionati dal centrocampista classe 2000 dell’Angers, tra le più grandi rivelazioni del Marocco semifinalista. Giudizi positivi sotto tutti i punti di vista, è considerato un giocatore già pronto, per il presente e per il futuro vista la carta d’identità. Gli uomini mercato dell’Inter hanno inserito il nome di Ounahi sulla lista, ma anche il Napoli in Italia e ci pensa e in tutta Europa ci sono squadre interessate (in primis in Leicester in Inghilterra, ma ha estimatori anche in Francia e Spagna).