Inzaghi scopre un nuovo Gosens. Il mercato è un ricordo e ora getta la sfida a Dimarco

Andrea Della Sala

L'Inter si sta preparando al meglio per la ripresa del campionato. In queste amichevoli la squadra di Inzaghi ha dimostrato un buono stato di forma generale. Tra le tante note positive c'è anche il buon momento di Robin Gosens. L'esterno è stato tolto dal mercato, i problemi sono superati e sembra poter tornare la freccia che aveva in mano Gasperini all'Atalanta.

"La permanenza del tedesco risponde anche a logiche finanziarie, perché c’è da salvaguardare l’importante sforzo realizzato solo undici mesi fa, quando l’Inter chiuse l’affare per una cifra vicina ai 28 milioni di euro. Adesso la palla (non solo in senso figurato) passa a Gosens, che nel test di Reggio Calabria ha mostrato significativi progressi", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Mesi da incubo, quelli vissuti da Gosens a causa di una condizione atletica approssimativa e di gambe che non rispondevano a dovere. Ma il lavoro svolto a dicembre durante la pausa mondiale ha evidentemente restituito un Gosens rigenerato nel fisico e nello spirito. I progressi del tedesco non sono passati inosservati e il tecnico ha raccolto segnali positivi anche a livello tattico. La possibilità di lavorare con calma, lontano dai riflettori e senza pressioni, è servita per prendere finalmente confidenza con i movimenti richiesti da Inzaghi. Adesso dovrà però vincere l’agguerrita concorrenza di Dimarco, protagonista di una brillante prima parte di stagione. Ma ora il tedesco è pronto a giocarsi le proprie carte. E se le certezze di Ausilio troveranno conferma anche alla ripresa del campionato, Gosens potrà diventare l’arma in più di un’Inter che punta con decisione alla rimonta scudetto", aggiunge Gazzetta.