Inter, Palacios ancora bloccato: cosa manca per l’ultimo ok dall’Argentina

Manca il via libera finale, poi Tomas Palacios potrà firmare il contratto e sarà un nuovo giocatore dell'Inter a tutti gli effetti. Ha già svolto le visite mediche, ora manca soltanto l'ultimo step e la trattativa andrà in porto. Ne parla così La Gazzetta dello Sport, in attesa degli sviluppi di giornata.

Palacios-Inter, accordi totali

"Un pranzo in centro non lontano dalla sede di viale della Liberazione, con un po’ di ingenuo stupore per la città ancora deserta, e la conoscenza con altri dirigenti nerazzurri per mettere nero su bianco il contratto che lo legherà all’Inter. Tomas Palacios, da giorni nerazzurro in pectore con tanto di visite fatte e idoneità ottenuta, ieri si è portato avanti almeno sulle “cose formali” che lo riguardano: tutto completato, sarà nerazzurro grazie all’intesa da cinque anni con la squadra campione di Italia che lo ha fortemente voluto e ai 6,5 milioni pronti per l’Independiente Rivadavia.