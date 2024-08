Nel pomeriggio i dirigenti dell'Independiente e l'entourage di Tomas Palacios , si sono recati nella sede dell'Inter per dare un'accelerata alla trattativa. C0me riporta la Gazzetta dello Sport, l'offerta dell'Inter è da 6,5 milioni di euro più bonus, ritenuta un ottimo punto di partenza nella negoziazione, che ora appare decisamente in discesa. "Palacios, infatti, preme per il trasferimento, il club sudamericano è pronto a cederlo e l'ha già comunicato a Martin Cicotello, l'allenatore", sottolinea il quotidiano.

"La risposta definitiva è attesa nelle prossime ore. L'impressione è che, per l'inizio della prossima settimana, Simone Inzaghi possa avere il rinforzo per la difesa che tanto desidera, così da avere un'alternativa in ogni ruolo del campo. Palacios sarebbe idealmente il vice di Bastoni come terzo a sinistra".