"Al momento l'Inter può contare cinque attaccanti in rosa: Lautaro Martinez, Thuram, Taremi, Arnautovic e Correa. E, nonostante Simone Inzaghi si sia espresso per la permanenza di tutti, almeno uno è di troppo. Se l'austriaco in qualche modo è destinato a restare, a meno che non sorgano possibilità che incontrino il gradimento del calciatore, l'argentino invece è ritenuto un esubero. L'allenatore, uno dei principali fautori del suo arrivo all'Inter nel 2021, non lo ritiene utile al progetto. Lo conferma anche il fatto che, se la dirigenza dovesse riuscire a chiudere per un innesto in difesa, a farne le spese per la lista Uefa sarebbe proprio il Tucu", spiega Gazzetta.it.