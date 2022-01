Inter, ritorno di fiamma per un pallino di Ausilio. “Può arrivare a giugno: le condizioni”

Domani partirà ufficialmente il mercato invernale e l'Inter resterà alla finestra, almeno inizialmente

"In attacco saluterà Satriano (che ha bisogno di giocare), mentre gli altri resteranno fino al termine della stagione quando andrà messa mano al reparto alla luce della necessità di sostituire Sanchez con una punta che, per caratteristiche, possa anche dare un’alternativa tattica a Inzaghi a cui manca un attaccante che possa dare profondità alla manovra e, all’occorrenza, permettere alla squadra di restare bassa per agire in ripartenza. In cima ai pensieri di Piero Ausilio c’è sempre Marcus Thuram, giocatore che piace tantissimo al direttore sportivo dell’Inter che, per ironia del destino, sta pure trattando un suo compagno al Borussia Mönchengladbach ( Matthias Ginter , che però lascerà il club da svincolato)", spiega Tuttosport.