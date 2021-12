Inter, tramontata la pista Thuram. CdS: “Da escludere che ci pensi ancora”

L'attaccante francese è stato molto vicino al trasferimento in nerazzurro questa estate, ma le cose ora sono cambiate

Una pista caldissima in estate, interrotta bruscamente a fine agosto e ora definitivamente tramontata: l'Inter e Marcus Thuram, dopo essersi cercati a vicenda negli scorsi mesi, paiono destinati a non incrociarsi più. Non nel futuro prossimo, per lo meno. Così scrive il Corriere dello Sport:

"Dal punto di vista tecnico, anche in attacco ci sarebbe una mancanza, vale a dire una punta che dia profondità. Ed era la ragione per cui, prima di Correa, l'Inter aveva puntato il suo mirino su Thuram. «Era tutto fatto, poi si è fatto male», ha raccontato recentemente Raiola, il suo procuratore. Nel frattempo, il francese è tornato in campo, ma fatica ancora a tornare i suoi livelli. Da escludere, quindi, che l'Inter ci pensi ancora, tanto più che là davanti i posti sono tutti occupati. A meno che, ovviamente, non se ne vada Sanchez. Con quell'ingaggio (7 milioni) e quell'età (33 anni il 19 dicembre), però, è difficile che qualcuno si faccia avanti. Peraltro, la prestazione di domenica con il Cagliari è stata confortante: il cileno sa ancora come rendersi utile e anche come fare la differenza, se il suo fisico tiene... Ad ogni modo, dovesse saltare fuori l'opportunità di una cessione, l'idea dell'Inter sarebbe quella di puntare su un prestito, con semplice diritto e non obbligo di riscatto".