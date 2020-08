Inter, punto di domanda sul futuro di Gagliardini. “Sono tre i partenti sicuri”

Quella del prolungamento dei prestiti di Cristiano Biraghi e Dalbert con la Fiorentina sembrava essere un’operazione certa. Invece nelle ultime ore è saltato tutto e i due calciatori rientreranno rispettivamente alla Fiorentina e all’Inter. Spiega il Corriere dello Sport.

“Contrariamente all’orientamento dei giorni scorsi, lo scambio di prestiti non si rinnoverà, perché la squadra Viola ha preferito non confermare il brasiliano. Che, a questo punto, torna nerazzurro, ma non per restare.

Gli andrà trovata un’altra sistemazione, come al resto degli esuberi – tra cui Vecino e Asamoah, mentre esiste un punto di domanda su Gagliardini -, tema affrontato anche nella riunione del mattino con il tecnico.

Tornando a Biraghi, visto che, in lista Champions, rientrerebbe tra i prodotti del vivaio, non è escluso che l’Inter provi comunque a riaverlo, mettendo in piedi un’operazione differente con la Fiorentina”.