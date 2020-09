TS – Inter, Godin solo la prima uscita. Candreva, Asamoah e Ranocchia in partenza e non solo

Con l’uscita di Godin, l’Inter è pronta a chiudere l’arrivo di Arturo Vidal. Ma il difensore non sarà l’unico partente, il club nerazzurro lavora, infatti, ad altre trattative. Si cerca una destinazione per Candreva, Asamoah che potrebbe rescindere e Ranocchia che non è convinto di lasciare l’Inter.

“Discorsi diversi per Dalbert, Perisic, Joao Mario, Nainggolan e Vecino, giocatori che, in caso di uscita, dovrebbero portare un incasso per il cartellino così come Brozovic, il big in prima fila per fare cassa e poter poi puntare al sogno Kanté (dietro il croato, Eriksen e Skriniar). Dovrebbero andare via in prestito, invece, i giovani: Agoume (Spezia), Vagiannidis, Salcedo (ieri l’agente in sede) potrebbe tornare al Verona, mentre per Esposito la società nerazzurra sta vagliando la soluzione migliore per garantirgli minuti importanti”, si legge su Tuttosport.