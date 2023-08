Sky – Pavard, Inter ha tutti gli accordi chiusi. Piccola possibilità che salti perché…

I prossimi 3/5 giorni aspetterà che il Bayern accontenti Tuchel, ma non si può arrivare all’ultimo giorno di mercato in questa situazione. Pavard è d’accordo con l’Inter e spinge per arrivare il prima possibile in Italia, il Bayern è d’accordo, ma deve accontentare anche le necessità di Tuchel. Non si sa quando arriverà Pavard, non è a rischio, ma una percentuale che possa non concretizzarsi formalmente c’è, altrimenti sarebbe già arrivato. Il vincolo sicuramente sposta i tempi, poi il Bayern può anche convincere Tuchel a far partire prima Pavard. C’è anche la possibilità che Pavard arrivi a 0 poi nell’anno successivo, come accaduto con Skriniar per esempio in uscita. Una situazione molto lineare, non così definita”, le parole del giornalista.