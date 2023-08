Inter-Pavard, nessuna interruzione: la trattativa va avanti. Ieri il francese confermava…

La trattativa tra i due club va avanti. Oggi previsti altri contatti per capire come evolverà la situazione

35 milioni di euro. È la cifra fatta dal Bayern Monaco per cedere Benjamin Pavard. Cifra che, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è considerata ancora troppo elevata in casa Inter. "Ma il corso degli eventi è imprevedibile: serviranno nuove chiamate oggi tra i due club, e tra gli stessi bavaresi e il loro difensore per dare un ordine definitivo alle cose", si legge sul quotidiano.