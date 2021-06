TMW – Nome nuovo per il dopo Hakimi: l’Inter mette gli occhi sul gioiello Aarons

C'è un nome nuovo per il mercato dell'Inter e, in particolare, in caso di partenza di Achraf Hakimi in direzione Paris Saint-Germain

Marco Macca

C'è un nome nuovo per il mercato dell'Inter e, in particolare, in caso di partenza di Achraf Hakimi in direzione Paris Saint-Germain. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, infatti, i nerazzurri (in compagnia della Roma di Josè Mourinho) avrebbero messo gli occhi su Max Aarons, gioiello classe 2000 inglese del Norwich City, appena promosso in Premier League.

Aarons è entrato nel mirino di molte big inglesi ma, riferisce TMW, sarebbe aperto anche a un'esperienza all'estero. Fra i protagonisti del fantastico campionato in Championship dei Canaries, potrebbe essere un ottimo rinforzo di prospettiva sulla fascia destra.

(Fonte: TMW)