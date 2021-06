SM – Conte via? Marotta no, anzi: “Futuro all’Inter. Zhang pronto a fare questa mossa”

Dopo l'addio di Antonio Conte all'Inter, fra i tifosi nerazzurri serpeggiava l'ansia di perdere anche Beppe Marotta: gli aggiornamenti

L'amministratore delegato sport del club, per, non ha alcuna intenzione di cambiare aria. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, infatti, Steven Zhang, presidente della società, sarebbe pronto a sottoporre a Marotta (e al direttore sportivo Piero Ausilio) il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Un segno di continuità in un momento difficile, un segnale per tutta la piazza interista: il progetto Inter resta ambizioso, nonostante tutto. Con Marotta ancora al timone di comando.