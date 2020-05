TS – Ecco la posizione di Cavani. Ora però c’è un grosso rischio per l’Inter

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla trattativa tra Inter e Cavani. L’attaccante uruguaiano, scrive il quotidiano, avrebbe frenato nell’immediato qualsiasi accordo, perché voglioso di decidere non appena la stagione del PSG sarà conclusa:

“Nella sua testa Cavani non ha ancora preso una decisione sul futuro, ma pare voglia decidere quando la stagione sportiva col Psg terminerà. Il 22 giugno prossimo la squadra di Tuchel si ritroverà per prepararsi alla Champions e la partenza del nuovo campionato, fissata per il 22 agosto. E’ evidente, però, che tale scadenza cozzi con i programmi del club nerazzurro che si potrebbe ritrovare nella situazione di avere un solo attaccante sicuro in organico per la stagione ’20-21, Lukaku. E’ logico, dunque, che l’Inter non possa permettersi di aspettare la decisione di Cavani ad agosto inoltrato“.

(Fonte: Tuttosport)