Inter, stop per Perisic: riscatto a rischio. In quel caso, il club non ha dubbi: lo scenario

Anche se, l’arrivo del giocatore in Baviera era stato sponsorizzato da Kovac che nel frattempo è stato esonerato e sostituito in panchina da Flick. Non che con il nuovo tecnico lo spazio a disposizione di Perisic sia diminuito: ha giocato titolare le ultime 5 partite in campionato, in stagione ha collezionato 22 presenze, ha segnato 5 gol e servito 8 assist. Numeri di una stagione più che positiva, il che fa sperare l’Inter in un riscatto. Anche perché è vero che il Bayern aveva in mano Sané del Manchester City nello stesso ruolo prima che costui si rompesse il crociato, ma bisognerà vedere che valutazioni faranno i club circa il giocatore. Se poi Perisic davvero non dovesse essere riscattato, la dirigenza interista conta su una buona riuscita dell’Europeo: se ben giocato dopo la stagione positiva vissuta al Bayern, porterà comunque pretendenti per il croato, il cui prezzo è abbordabile per gran parte delle squadre in Europa“.