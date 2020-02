Tegola per il Bayern: brutto infortunio per Perisic. Flick: “Uno shock. Ecco i tempi di recupero”

Brutta tegola per il Bayern Monaco. Durante la partitella che chiudeva l’allenamento, Ivan Perisic è stato colpito alla caviglia dal compagno di squadra Álvaro Odriozola. La situazione è sembrata subito grave quando il croato è rimasto a terra dolorante ed è stato trasportato in infermeria. Per l’ex nerazzurro si tratta di una frattura della caviglia come confermato dall’allenatore Hansi Flick “All’inizio pensavamo che non fosse poi così grave. Ora si è scoperto che si tratta di una frattura alla caviglia. Ci vogliono quattro settimane per guarire. All’inizio è stato uno shock, ma dobbiamo accettarlo, ma è una situazione spiacevole perché ultimamente stava facendo bene“, ha dichiarato il tecnico.

(Bild)