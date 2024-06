"... Tra l’altro l’Inter -anche per venire incontro alle esigenze dell’allenatore (a cui, altrimenti, andrebbe consegnato un titolare) è pure pronta a portare a scadenza l’olandese in caso, ovviamente, che non arrivi un’offerta soddisfacente per lui e per il club (finora l’unico a muoversi è stato Monchi per conto dell’Aston Villa). Porte chiuse - ma qui a sorpresa - pure per Valentín Carboni".