Inter, pista Gudmundsson legata a questo nome in uscita: lo scenario

Albert Gudmundsson è il piano A di Simone Inzaghi per rinforzare l’attacco della sua Inter. Secondo calciomercato.com, è in cima alla lista delle preferenze dell’allenatore nerazzurro. Tutto però dipenderà da Marko Arnautovic, che per il momento ha ribadito la propria volontà di restare all’Inter. Senza una sua partenza, è difficile che la dirigenza possa intervenire sul mercato per un colpo in attacco. E soprattutto per l'islandese, valutato circa 30 milioni di euro dal Genoa.