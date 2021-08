GdS – L’Inter contatta Pjanic. “Può arrivare a fine agosto a queste condizioni”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter sfida la Juventus per Miralem Pjanic: i dettagli

"La strada maestra per Miralem Pjanic è bianconera, ma in questi ultimi giorni sta prendendo forma un’opportunità alternativa clamorosa: l’Inter". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al futuro di Miralem Pjanic , destinato a lasciare il Barcellona durante questa finestra di mercato. Nella testa dell'ex Roma c'è la Juventus ma i bianconeri non possono chiudere operazioni se non ci saranno prima delle partenze. Ecco perché si potrebbe inserire l'Inter .

Secondo la Rosea, Pjanic sarebbe un'opzione nel caso in cui Brozovic non rinnovasse e venisse ceduto durante questa finestra di mercato. "In questa situazione bloccata l’Inter potrebbe agire in contropiede. Ad esempio Brozovic rinnova con i nerazzurri? E se il croato andasse via in questa sessione di mercato? Non dimentichiamo mai che ha il contratto in scadenza tra 11 mesi e la trattativa per il rinnovo non appare semplice. Ecco, allora, l’idea di tenere i contatti con il regista che proprio l’a.d. interista Beppe Marotta aveva portato a Torino nel 2016 dalla Roma", conferma il quotidiano. Al momento Pjanic-Inter è un'ipotesi marginale che potrebbe però svilupparsi nelle prossime settimane, sul finire del mercato. "In un finale di mercato palpitante non ci sarebbe da stupirsi se i campioni d’Italia entrassero in lizza per ottenere Pjanic in prestito dal Barcellona. Ovviamente con almeno metà stipendio a carico dei catalani. Vale a dire le stesse condizioni messe in preventivo dalla Juventus", chiosa il quotidiano.