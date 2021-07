Torreira nel mirino del Napoli? Di Marzio: “Un Pjanic più piccolo, stile Sensi”

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto l'ex allenatore Gianni Di Marzio

"Il Napoli a centrocampo ha Demme che fa l'Allan. A Napoli sta passando per un metodista ma non lo è, così come Fabian Ruiz. Secondo me Pjanic farebbe comodo, gioca su lungo e ha l'esperienza per prendere le redini in mano della partita. Torreira? Come Pjanic ma più piccolino, stile Sensi dell'Inter".